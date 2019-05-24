Роналду попросил "Ювентус" купить Рамоса
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть в своей команде защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса, сообщает AS.
По сведениям издания, португалец попросил руководство туринского клуба приобрести Рамоса в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 800 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Рамос задумался об уходе из "Реала" по окончании нынешнего сезона.
33-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В этом сезоне он провел за королевский клуб 42 матча во всех турнирах за мадридцев, забил 11 голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|М
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|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
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|5
|Хетафе
|38
|59
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|Севилья
|38
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|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
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|Эйбар
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|13
|Леганес
|38
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|Вильярреал
|38
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|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
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|Жирона
|38
|37
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|Уэска
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|Райо Вальекано
|38
|32