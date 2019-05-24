Роналду попросил "Ювентус" купить Рамоса

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Роналду попросил "Ювентус" купить Рамоса

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть в своей команде защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса, сообщает AS.

По сведениям издания, португалец попросил руководство туринского клуба приобрести Рамоса в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 800 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что Рамос задумался об уходе из "Реала" по окончании нынешнего сезона.

33-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В этом сезоне он провел за королевский клуб 42 матча во всех турнирах за мадридцев, забил 11 голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Он и 30 лямов не стоит,столько не оправданых карточек,постояные скандалы,хоть и легенда и капитан,был юнцом,думал о нем положительно,но сейчас понимаю,как ошибался.

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Крош
Крош

Какая чушь!

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