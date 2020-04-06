Роналду попросил "Ювентус" переманить игрока "Реала"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился с просьбой к руководству своего клуба.

По информации Calciomercato, португалец лоббирует приобретение левого защитника мадридского "Реала" Марсело.

Футболисты много лет дружат, поэтому Роналду хотел бы воссоединиться с бразильцем в "старой синьоре".

Учитывая, что в текущем сезоне Марсело лишился статуса игрока основы, его уход из королевского клуба исключать нельзя. Сумма возможной сделки оценивается в 25-30 миллионов евро.

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