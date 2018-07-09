Роналду попросил "Ювентус" подписать хавбека "Барселоны"

Теги реал мадридбарселонаювентускриштиану роналдуиван ракитич

Роналду попросил "Ювентус" подписать хавбека "Барселоны"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду, похоже, в действительности в ближайшее время станет игроком туринского "Ювентуса".

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний форвард уже попросил руководство "старой синьоры" подписать полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича. Португалец знает, что 30-летний хавбек "сине-гранатовых" входит в сферу интересов чемпиона Италии, поэтому он хочет, чтобы его потенциально будущий клуб подписал хавбека, который реально способен помочь команде стать лучшей в Европе.

Напомним, Вальдано высказался о возможном уходе Роналду из "Реала". | soccernews.ru

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