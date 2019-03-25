Роналду попросил "Ювентус" задуматься о покупке Варана у "Реала"

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Роналду попросил "Ювентус" задуматься о покупке Варана у "Реала"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился с просьбой к руководству о том, чтобы клуб приобрел защитника "Реала" Рафаэля Варана, утверждает Diario Sport. 

По данным издания, португалец уверен, что с приходом Зидана в "Реал" в клубе произойдут изменения, поэтому стоит уже сейчас начать переговоры с Вараном. Контракт игрока с мадридский клубом действует до 2022 года. 

Трансферная стоимость Варана - 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 24 матчах, забив 2 гола.

Напомним, Роналду и Варан играли вместе в "Реале".

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