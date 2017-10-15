Роналду попросил Зидана изменить игровую схему "Реала"

Теги криштиану роналдуреал мадридзинедин зидан

Роналду попросил Зидана изменить игровую схему "Реала"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду попросил главного тренера своей команды Зинедина Зидана изменить игровую схему.

Как информирует испанская пресса, главный бомбардир королевского клуба объяснил своему наставнику, что при схеме 4-4-2, которой "сливочные" придерживались в последних матчах, он неуютно чувствует себя на поле, что не позволяет ему демонстрировать свою лучшую игру. В ответ Зидан пообещал учесть пожелания своего ведущего игрока.

Напомним, "Ливерпуль" мог подписать Роналду. | soccernews.ru

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