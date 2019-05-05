Роналду: "Порой раздражает необходимость что-то всем доказывать"
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к давлению со стороны.
"Я не буду отрицать, что порой мне раздражает необходимость что-то всем доказывать. Такое ощущение, что я обязан доказывать свой класс каждый год. Это нелегко. Также есть давление, которое связано с необходимостью доказывать близким людям - семье, матери, сыну. "Криштиану, ты должен победить завтра". Это мотивирует меня тренироваться. Но иногда я говорю "Отстаньте от меня", - цитирует Роналду El Pais.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 13 результативных передач. В составе туринского клуба форвард впервые в карьере стал чемпионом Италии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|СПАЛ
|35
|42
|11
|Сассуоло
|34
|41
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|Фиорентина
|34
|40
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|35
|15