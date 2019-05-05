Роналду: "Порой раздражает необходимость что-то всем доказывать"

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Роналду: "Порой раздражает необходимость что-то всем доказывать"
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к давлению со стороны.

"Я не буду отрицать, что порой мне раздражает необходимость что-то всем доказывать. Такое ощущение, что я обязан доказывать свой класс каждый год. Это нелегко. Также есть давление, которое связано с необходимостью доказывать близким людям - семье, матери, сыну. "Криштиану, ты должен победить завтра". Это мотивирует меня тренироваться. Но иногда я говорю "Отстаньте от меня", - цитирует Роналду El Pais.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 13 результативных передач. В составе туринского клуба форвард впервые в карьере стал чемпионом Италии.

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