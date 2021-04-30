Роналду поручил Мендешу работать над его уходом из "Ювентуса"
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду решил сменить команду по окончании нынешнего сезона.
По информации Football Italia, звёздный португалец утратил мотивацию играть за "старую синьору" после позорного вылета из Лиги Чемпионов от "Порту".
36-летний нападающий поручил своему агенту Жорже Мендешу заняться поиском нового клуба для него.
В текущем сезоне Роналду забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 39 матчах.
Летом футболист может перейти в "Манчестер Юнайтед" или ПСЖ.
Не пропустите: Джорджина эффектно прорекламировала купальник. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Президент "Баварии" прокомментировал слухи о размере компенсации за Нагельсманна
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о зарплате Газизова
-
Роналду поручил Мендешу работать над его уходом из "Ювентуса"
-
Сон Хын Мин не собирается уходить из "Тоттенхэма"
-
СМИ узнали размер зарплаты Газизова в "Спартаке"
-
Канте признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Орлов признал наличие админресурса в российском футболе
-
"Атлетико" теряет Лоди
-
"Зенит" назвал лучшего игрока команды в апреле
-
Тен Хаг продлил контракт с "Аяксом"
-
Широков дал прогноз на итоговое место ЦСКА в РПЛ
-
Артуро Видаль может продолжить карьеру во Франции
-
"Амкар" подал заявку на участие в ПФЛ
-
"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Кавани
-
Моуринью будет экспертом на радио во время Евро-2020
-
Камоцци назвал игроков, которых он рекомендовал "Спартаку"
-
Лукас Васкес близок к продлению контракта с "Реалом"
-
"Боруссия" включилась в борьбу за английского защитника
-
Кавани побил рекорд Месси и Левандовски
-
Игнашевич может возглавить "Енисей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17