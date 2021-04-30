Роналду поручил Мендешу работать над его уходом из "Ювентуса"

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Роналду поручил Мендешу работать над его уходом из "Ювентуса"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду решил сменить команду по окончании нынешнего сезона.

По информации Football Italia, звёздный португалец утратил мотивацию играть за "старую синьору" после позорного вылета из Лиги Чемпионов от "Порту".

36-летний нападающий поручил своему агенту Жорже Мендешу заняться поиском нового клуба для него.

В текущем сезоне Роналду забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 39 матчах.

Летом футболист может перейти в "Манчестер Юнайтед" или ПСЖ.

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