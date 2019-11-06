Роналду поругался со своей девушкой, приревновавшей его к португальской актрисе



Между нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и его девушкой Джорджиной Родригес произошла ссора во время вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, Родригес приревновала футболиста к португальской актрисе Рите Перейрой, у которой, по слухам, ранее был роман с Роналду. Перейра слишком тепло поприветствовала форварда за кулисами мероприятия, что сильно разозлило его девушку.

Свидетели ссоры рассказали, что ситуация оказалась очень неловкой.

Роналду и Родригес встречаются с 2017 года и у них есть общая дочь. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены при помощи суррогатных матерей.

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