Роналду посетил домашний матч соперника "Барселоны" по групповому этапу Лиги Чемпионов

Теги криштиану роналдуспортинг лиссабонкд тондела

Роналду посетил домашний матч соперника "Барселоны" по групповому этапу Лиги ЧемпионовВ субботу форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес посетил домашний матч лиссабонского "Спортинга" против "Тонделы".

Как информирует El Mundo Deportivo, визит к себе на родину португалец совершил с согласия тренерского штаба королевского клуба, который не сможет рассчитывать на свою главную звезду в воскресной встрече Ла Лиги против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна из-за его дисквалификации.

Напомним, Зидан верит в "Реал" даже без Роналду. | soccernews.ru

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