Роналду посетил домашний матч соперника "Барселоны" по групповому этапу Лиги Чемпионов

В субботу форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес посетил домашний матч лиссабонского "Спортинга" против "Тонделы".

Как информирует El Mundo Deportivo, визит к себе на родину португалец совершил с согласия тренерского штаба королевского клуба, который не сможет рассчитывать на свою главную звезду в воскресной встрече Ла Лиги против "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна из-за его дисквалификации.

Напомним, Зидан верит в "Реал" даже без Роналду. | soccernews.ru