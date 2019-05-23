Роналду посетил этап "Формулы-1"

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Роналду посетил этап "Формулы-1"
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду побывал в Монако на этапе "Формулы-1", сообщает официальный твиттер турнира.

На гонке футболист встретился с пятикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, который выступает за Mercedes.

34-летний Роналду перешел в "Ювентус" прошлым летом из "Реала" за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне португалец впервые в своей карьере стал чемпионом Италии. Всего он провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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