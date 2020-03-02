Роналду посетил раздевалку "Реала" в перерыве матча с "Барселоной"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор объяснил, почему отпраздновал гол в ворота "Барселоны" в стиле Криштиану Роналду.

По словам бразильца, форвард "Ювентуса" в перерыве Эль Класико посетил раздевалку "сливочных", чтобы поддержать команду и оказать футболистам моральную поддержку.

Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год и забил 450 голов в 438 матчах.

"Бланкос" победили "Барсу" со счётом 2:0 и вернули себе лидерство в Примере.

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