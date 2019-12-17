Роналду посетил рождественскую вечеринку "Ювентуса" в блестящем пиджаке

"Ювентус" провел рождественскую вечеринку для футболистов, тренеров и персонала, сообщает официальный сайт клуба.

Лидер туринского клуба португальский нападающий Криштиану Роналду посетил мероприятие, надев блестящий пиджак. Также на празднике побывали Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Пауло Дибала, главный тренер Маурицио Сарри и президент клуба Андреа Аньелли.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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