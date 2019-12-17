Роналду посетил рождественскую вечеринку "Ювентуса" в блестящем пиджаке
"Ювентус" провел рождественскую вечеринку для футболистов, тренеров и персонала, сообщает официальный сайт клуба.
Лидер туринского клуба португальский нападающий Криштиану Роналду посетил мероприятие, надев блестящий пиджак. Также на празднике побывали Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Пауло Дибала, главный тренер Маурицио Сарри и президент клуба Андреа Аньелли.
Juventus celebrate Christmas at the traditional team dinner party ⚪⚫https://t.co/YVvXT0iyIR#CHRISTMASHUP #FinoAllaFine pic.twitter.com/JL7fjxUfWN— JuventusFC (@juventusfcen) December 16, 2019
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|4
|Рома
|16
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|5
|Кальяри
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|Аталанта
|16
|28
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|Парма
|16
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|8
|Наполи
|16
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|21
|10
|Милан
|16
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|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Фиорентина
|16
|17
|14
|Сассуоло
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Сампдория
|16
|15
|17
|Удинезе
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|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
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|СПАЛ
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