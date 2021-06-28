Роналду посетовал на везение сборной Бельгии в матче Евро-2020

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Роналду посетовал на везение сборной Бельгии в матче Евро-2020

Фото твиттер Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вступил в диалог с вратарем сборной Бельгии Тибо Куртуа после игры 1/8 финала Евро-2020.

"Вы везунчики. Мяч просто не хотел идти в ворота. Удачи", - сказал португалец по окончании матча бельгийскому стражу ворот.

Напомним, что Бельгия обыграла Португалию со счётом 1:0, забив победный гол после единственного удара в створ.

Португальцы пробили по воротам соперника 24 раза, в том числе 5 раз в створ, но отличиться не сумели.  

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