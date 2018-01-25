Роналду послал сообщение команде
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду послал сообщение своим партнерам по команде.
Так, в своем твиттере пятикратный обладатель "Золотого мяча" выложил фото с тренировки "сливочных", под которым оставил сообщение: "Мужества команде. Мужества болельщикам. У нас впереди есть еще много битв, чтобы выиграть".
Напомним, Роналду откроет гостиницы в трех мегаполисах. | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|20
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|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Эйбар
|20
|28
|9
|Хетафе
|20
|27
|10
|Жирона
|20
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|20
|12