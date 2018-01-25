Роналду послал сообщение команде

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду послал сообщение своим партнерам по команде.

Так, в своем твиттере пятикратный обладатель "Золотого мяча" выложил фото с тренировки "сливочных", под которым оставил сообщение: "Мужества команде. Мужества болельщикам. У нас впереди есть еще много битв, чтобы выиграть".

Напомним, Роналду откроет гостиницы в трех мегаполисах. | soccernews.ru