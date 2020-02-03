Роналду после перехода в "Ювентус" забил в Серии А больше голов, чем любой другой игрок

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром Серии А с момента своего дебюта.

Напомним, что португалец присоединился к "старой синьоре" летом 2018 года и с тех пор забил 40 голов в 50 матчах итальянского чемпионата.

Сообщается, что это лучший результат среди всех игроков лиги за указанный период.

Тем не менее, высокая результативность Роналду не позволила ему выиграть бомбардирскую гонку в прошлом розыгрыше Серии А. Фабио Квальярелла из "Сампдории" стал лучшим голеадором Кальчо, а в текущем сезоне по этому показателю лидирует Чиро Иммобиле из "Лацио".

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