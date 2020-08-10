Роналду после вылета из Лиги Чемпионов уехал отдыхать на яхте
Стало известно, где проводит время нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду после вылета своей команды из Лиги Чемпионов.
Невеста футболиста Джорджина Родригес выложила в инстаграме фотографию, на которой они загорают на яхте.
Напомним, что сезон для "Ювентуса" официально завершился в пятницу, когда команду выбил из ЛЧ французский "Лион".
35-летний Роналду сыграл за "старую синьору" 46 матчей, забил 37 голов и сделал 7 ассистов.
Не пропустите: Роналду отреагировал на назначение Пирло на пост наставника "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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