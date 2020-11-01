Роналду посоветовал "Ювентусу" купить двух футболистов

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду дал совет клубу касательно трансферов.

Как сообщает Calciomercato, португалец просит приобрести защитника "Севильи" Жюля Кунде и хавбека "Реал Сосьедада" Микеля Оярсабаля.

Контракты обоих футболистов с их клубами рассчитаны до 2024 года. Трансферная стоимость Кунде оценивается в 40 миллионов евро, а Оярсабаля - 60 миллионов евро.

В этом сезоне Кунде провел пять матчей во всех турнирах. На счету Оярсабаля 4 гола и 2 ассиста в 9 играх.

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