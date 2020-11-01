Роналду посоветовал "Ювентусу" купить двух футболистов

Теги ювентускриштиану роналдужюль кундемикель оярсабальтрансферы

Роналду посоветовал "Ювентусу" купить двух футболистов

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду дал совет клубу касательно трансферов.

Как сообщает Calciomercato, португалец просит приобрести защитника "Севильи" Жюля Кунде и хавбека "Реал Сосьедада" Микеля Оярсабаля.

Контракты обоих футболистов с их клубами рассчитаны до 2024 года. Трансферная стоимость Кунде оценивается в 40 миллионов евро, а Оярсабаля - 60 миллионов евро.

В этом сезоне Кунде провел пять матчей во всех турнирах. На счету Оярсабаля 4 гола и 2 ассиста в 9 играх.

Читайте также: Роналду зовёт Ди Марию в "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" одержал победу над "Химками" и возглавил РПЛ

"Зенит" одержал победу над "Химками" и возглавил РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов