Роналду посоветовал "Ювентусу" купить двух футболистов
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду дал совет клубу касательно трансферов.
Как сообщает Calciomercato, португалец просит приобрести защитника "Севильи" Жюля Кунде и хавбека "Реал Сосьедада" Микеля Оярсабаля.
Контракты обоих футболистов с их клубами рассчитаны до 2024 года. Трансферная стоимость Кунде оценивается в 40 миллионов евро, а Оярсабаля - 60 миллионов евро.
В этом сезоне Кунде провел пять матчей во всех турнирах. На счету Оярсабаля 4 гола и 2 ассиста в 9 играх.
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