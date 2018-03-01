Роналду поставил Левандовски выше Кейна

Теги криштиану роналдуреал мадридбавария мюнхентоттенхэмхарри кейнроберт левандовски

Роналду поставил Левандовски выше КейнаВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказал свое мнению руководству своего клуба по трансферным вопросам.

Так, по информации goal.com, который ссылается на испанскую прессу, португалец порекомендовал "сливочным" подписать форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, тогда как кандидатура Харри Кейна из лондонского "Тоттенхэма" им была отвергнута. По мнению СМИ, такая позиция пятикратного обладателя "Золотого мяча" объясняется боязнью потерять лидерские позиции в своей команде.

Напомним, в "Реале" убеждают Бэйла вернуться в АПЛ. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Фигня, чего ему бояться, если Криш и так- лучший!!! Он просто заботится о команде.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов