Роналду поставил Левандовски выше Кейна
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказал свое мнению руководству своего клуба по трансферным вопросам.
Так, по информации goal.com, который ссылается на испанскую прессу, португалец порекомендовал "сливочным" подписать форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, тогда как кандидатура Харри Кейна из лондонского "Тоттенхэма" им была отвергнута. По мнению СМИ, такая позиция пятикратного обладателя "Золотого мяча" объясняется боязнью потерять лидерские позиции в своей команде.
Напомним, в "Реале" убеждают Бэйла вернуться в АПЛ. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Десайи: "У ПСЖ есть шансы на проход "Реала" и без Неймара"
-
Бернд Шустер: "Пытался подписать в "Реал" Иньесту"
-
Каррера подтвердил информацию о своем конфликте с Глушаковым и Фернандо
-
Райола: "Если бы все зависело от меня, Доннаруммы уже бы не было в "Милане"
-
Летом Луис Суарес может покинуть "Барселону"
-
Шевченко: "Гаттузо изменил лицо "Милана"
-
РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню
-
Официально: "Амкар" определился с новым тренером
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" интересуются хавбеком "Тоттенхэма"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Жоржиньо
-
Симеоне назвал пять неприкасаемых игроков "Атлетико"
-
Канунников определился со своим новым клубом
-
Букмекеры назвали фаворита на замену Венгера
-
Летом "Барселона" планирует расстаться с пятью игроками
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение хавбеку "Барселоны"
-
Официально: "Рубин" расторг контракт с Канунниковым
-
СМИ: ПСЖ "прогнулся" под давлением клана Неймара
-
На Милинковича-Савича претендуют пять топ-клубов Европы
-
Летом "Арсенал" намерен подписать трех игроков
-
Каррера: "Стараюсь построить в "Спартаке" что-то особенное"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|75
|2
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|3
|Ливерпуль
|28
|57
|4
|Тоттенхэм
|28
|55
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|28
|45
|7
|Бернли
|28
|37
|8
|Лестер Сити
|28
|36
|9
|Эвертон
|28
|34
|10
|Уотфорд
|28
|33
|11
|Борнмут
|28
|32
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|30
|14
|Хаддерсфилд Таун
|28
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|29
|16
|Саутгемптон
|28
|27
|17
|Кристал Пэлас
|28
|27
|18
|Суонси Сити
|28
|27
|19
|Сток Сити
|28
|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
|28
|20