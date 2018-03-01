Роналду поставил Левандовски выше Кейна

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказал свое мнению руководству своего клуба по трансферным вопросам.

Так, по информации goal.com, который ссылается на испанскую прессу, португалец порекомендовал "сливочным" подписать форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, тогда как кандидатура Харри Кейна из лондонского "Тоттенхэма" им была отвергнута. По мнению СМИ, такая позиция пятикратного обладателя "Золотого мяча" объясняется боязнью потерять лидерские позиции в своей команде.

Напомним, в "Реале" убеждают Бэйла вернуться в АПЛ. | soccernews.ru