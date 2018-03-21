Роналду поставил себе цель на остаток своей карьеры
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду поставил себе цель на остаток своей карьеры, информирует испанская пресса.
Сообщается, что одной из главных задач, которые португалец поставил перед собой, для пятикратного обладателя "Золотого мяча" стало желание сохранить за собой звание лучшего бомбардира в истории Лиги Чемпионов.
Отметим, что сейчас в активе португальца значится 117 забитых мячей в 148 матчах турнира. Его же главный преследователь в лице Лионеля Месси из каталонской "Барселоны" отметился 100 голами в 123 играх ЛЧ.
Не пропустите: Роналду стал лучшим португальским футболистом в 2017-м году. | soccernews.ru
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