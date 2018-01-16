Роналду поставил условие "Реалу"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал условие, при котором он будет готов остаться в своем клубе.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, пятикратный обладатель "Золотого мяча" уведомил руководство "сливочных", что он может изменить свое решение об уходе из команды следующим летом, если ему будет повышен оклад до уровня 40 миллионов евро за сезон.

Напомним, Перес уже одобрил возможный уход Роналду. | soccernews.ru