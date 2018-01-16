Роналду поставил условие "Реалу"

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду поставил условие "Реалу"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал условие, при котором он будет готов остаться в своем клубе.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, пятикратный обладатель "Золотого мяча" уведомил руководство "сливочных", что он может изменить свое решение об уходе из команды следующим летом, если ему будет повышен оклад до уровня 40 миллионов евро за сезон.

Напомним, Перес уже одобрил возможный уход Роналду. | soccernews.ru

комментарии
RAZOR

Не заиграет,выкинут как собаку,условия он ставит....Клоун!

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вова

заткни хлебало

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Пьянь

И купить мне еще 3 Золотых мяча - добавил португальский форвард.

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Chester

А чем он хуже Месси? тому же покупают)

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Пьянь

Роналду хуже Месси в дриблинге, ударах по воротам, передачам, виденью поля, штрафным ударам... практически в каждом компоненте.

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WhiteWolff

Класс!!! :-)

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