Роналду поступили три предложения от других клубов

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Роналду поступили три предложения от других клубов

Форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду поступили три предложения от других клубов, сообщает AS со ссылкой на журналиста Эду Агирре.

Утверждается, что одно из них носит предметный характер и официально поступит "сливочным" в ближайшие дни. При этом никакой конкретики не приводится, в том числе не озвучиваются названия команд, заинтересованных в 32-летнем португальце.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте Роналду составляет 1 миллиард евро. 

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