Форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду поступили три предложения от других клубов, сообщает AS со ссылкой на журналиста Эду Агирре.

Утверждается, что одно из них носит предметный характер и официально поступит "сливочным" в ближайшие дни. При этом никакой конкретики не приводится, в том числе не озвучиваются названия команд, заинтересованных в 32-летнем португальце.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте Роналду составляет 1 миллиард евро.

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