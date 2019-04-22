Роналду посвятил пост в инстаграме собственному величию
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме опубликовал свою фотографию с интересной подписью.
20 апреля "Ювентус" в гостевом матче обыграл "Фиорентину" (2:1) и досрочно стал чемпионом Италии в 8 раз подряд.
Роналду стал первым игроком в истории, кому удалось стать чемпионом в Англии (3 чемпионских титула в составе "Манчестер Юнайтед"), Испании (2 чемпионских титула в составе "Реала") и Италии (1 чемпионский титул в составе "Ювентуса").
Свою фотографию в соцсети он подписал так: "Единственный". Отметим, что на инстаграм португальца подписано 162 миллиона пользователей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Рома
|33
|55
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14