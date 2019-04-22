Роналду посвятил пост в инстаграме собственному величию

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Роналду посвятил пост в инстаграме собственному величию

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме опубликовал свою фотографию с интересной подписью.

20 апреля "Ювентус" в гостевом матче обыграл "Фиорентину" (2:1) и досрочно стал чемпионом Италии в 8 раз подряд.  

Роналду стал первым игроком в истории, кому удалось стать чемпионом в Англии (3 чемпионских титула в составе "Манчестер Юнайтед"), Испании (2 чемпионских титула в составе "Реала") и Италии (1 чемпионский титул в составе "Ювентуса").

Свою фотографию в соцсети он подписал так: "Единственный". Отметим, что на инстаграм португальца подписано 162 миллиона пользователей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The only one ‍♂️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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