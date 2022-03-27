Роналду потерял 5 миллионов фунтов из-за плохих результатов "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен
Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду потерял бонусов на 5 миллионов фунтов в нынешнем сезоне, сообщает Daily Star.
По информации источника, при переходе из "Ювентуса" в "МЮ" Роналду согласился на понижение зарплаты с 800 до 450 тысяч фунтов в неделю, однако разница должна была компенсироваться бонусами.
Отмечается, что если бы "Манчестер" победил "Атлетико" и вышел в 1\4 Лиги Чемпионов, португалец заработал бы дополнительно 2.5 миллиона фунтов.
Всего в нынешнем сезоне Роналду уже потерял пять миллионов.
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|Команда
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|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18