Роналду потерял 5 миллионов фунтов из-за плохих результатов "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду потерял бонусов на 5 миллионов фунтов в нынешнем сезоне, сообщает Daily Star.

По информации источника, при переходе из "Ювентуса" в "МЮ" Роналду согласился на понижение зарплаты с 800 до 450 тысяч фунтов в неделю, однако разница должна была компенсироваться бонусами.

Отмечается, что если бы "Манчестер" победил "Атлетико" и вышел в 1\4 Лиги Чемпионов, португалец заработал бы дополнительно 2.5 миллиона фунтов.

Всего в нынешнем сезоне Роналду уже потерял пять миллионов.

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