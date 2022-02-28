Роналду потерял огромную сумму на продаже квартиры в Нью-Йорке

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду понёс финансовые убытки, сообщает Expansion.

По информации источника, 37-летний футболист потерял огромную сумму на продаже квартиры в Нью-Йорке.

Недвижимость в небоскрёбе Trump Tower была куплена португальцем за 16,5 миллиона евро в 2015 году.

Продать же элитное жильё Роналду смог только за 6,3 миллиона евро, потеряв на сделке более 10 миллионов.

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