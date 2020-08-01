Роналду потерял шансы выиграть "Золотую бутсу"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не сыграет в матче 38-го тура Серии А против "Ромы".

35-летний португалец по решению тренерского штаба оказался вне заявки "старой синьоры" на указанную игру.

Таким образом, звёздный форвард не выиграет "Золотую бутсу" в этом сезоне. Ранее он четырежды брал эту награду.

В текущем розыгрыше Серии А Роналду отличился 31 раз в 33 матчах. На счету Чиро Иммобиле из "Лацио" 35 голов в 36 встречах.

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