Роналду потерял статус самого дорогого футболиста Португалии

Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил стоимость футболистов.

По итогам обновления нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду потерял статус самого дорогого игрока Португалии, который принадлежал ему с 2007 года.

Новая трансферная стоимость 34-летнего форварда - 90 миллионов евро. Его опередил полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва, который оценивается в 100 миллионов.

В минувшем сезоне Роналду забил 28 голов и сделал 13 ассистов в 43 матчах в составе "Ювентуса".

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