Роналду потерял статус самого дорогого футболиста Португалии

Теги криштиану роналдуювентусбернарду силваманчестер сити

Роналду потерял статус самого дорогого футболиста Португалии

Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил стоимость футболистов.

По итогам обновления нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду потерял статус самого дорогого игрока Португалии, который принадлежал ему с 2007 года.

Новая трансферная стоимость 34-летнего форварда - 90 миллионов евро. Его опередил полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва, который оценивается в 100 миллионов.

В минувшем сезоне Роналду забил 28 голов и сделал 13 ассистов в 43 матчах в составе "Ювентуса".

Не пропустите: Мбаппе - самый дорогой футболист мира, Месси - 4-й, Роналду на 20-м месте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стал известно, когда Кокорин и Мамаев смогут подать прошение об УДО

Стал известно, когда Кокорин и Мамаев смогут подать прошение об УДО

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов