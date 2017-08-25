Роналду потребовал от "Реала" зарплату в размере 40 миллионов евро



Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду намерен добиться значительного повышения зарплаты, сообщает AS.

По сведениям издания, португалец хочет получать в год более 40 миллионов евро и стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Впрочем, руководство королевского клуба собирается отклонить это требование игрока, так как он подписал новый контракт меньше года назад.

Стоит отметить, что более 40 миллионов евро в год получают форварды "Барселоны" Лионель Месси и ПСЖ Неймар.

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