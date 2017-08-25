Роналду потребовал от "Реала" зарплату в размере 40 миллионов евро

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду потребовал от "Реала" зарплату в размере 40 миллионов евро
Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду намерен добиться значительного повышения зарплаты, сообщает AS.

По сведениям издания, португалец хочет получать в год более 40 миллионов евро и стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Впрочем, руководство королевского клуба собирается отклонить это требование игрока, так как он подписал новый контракт меньше года назад.

Стоит отметить, что более 40 миллионов евро в год получают форварды "Барселоны" Лионель Месси и ПСЖ Неймар.

Не пропустите: Роналду: "Моя цель - выигрывать всё возможное вместе с клубом и сборной". | http://soccernews.ru

комментарии
Flamenco

Старушка Кристина, пора на пенсию

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Дибала ездит на месси верхом

огромные бабки...конечно, непонятно, за что таких деньги платят месси и, тем более, неймару

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венера

Он напоминает мне старуху из сказки про золотую рыбку..........))))))))))))

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