Роналду потребовал от руководства "Реала" увеличить ему оклад

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду потребовал от своего клуба увеличить ему оклад, информирует Marca.

По сведениям издания, 32-летний нападающий желает сесть за стол переговоров с руководством "сливочных", чтобы обсудить условия своего нового контракта. Португалец планирует добиться того, чтобы его ежегодный доход в клубе вырос до 25-ти миллионов евро.

Напомним, Перес не намерен предлагать Роналду новый контракт. | soccernews.ru