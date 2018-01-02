Роналду потребовал заменить Бензема звездой АПЛ

Ведущий форвард "Реала" Криштиану Роналду требует изменений в атакующей линии своей команды, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, 32-летний португалец попросил президента королевского клуба Флорентино Переса избавиться от Карима Бензема, который демонстрирует неубедительную игру в этом сезоне, и купить вместо него нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

По мнению Роналду, английский бомбардир не только улучшит игру "Реала" в атаке, но и поможет пятикратному обладателю "Золотого мяча" вернуть его показатели на привычный уровень.

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