Роналду потребует от "Ювентуса" усилить состав летом
Фото твиттер Криштиану Роналду
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду останется в туринском клубе на следующий сезон, сообщает Marca со ссылкой на итальянские СМИ.
По информации источника, португалец собирается отработать до конца свой контракт со "старой синьорой", однако у него есть одно условие.
Звёздный футболист рассчитывает на серьёзное усиление состава команды ближайшим летом, чтобы вернуться в гонку за трофеи.
36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 123 матча, забил 95 голов и сделал 22 ассиста.
Не пропустите: "Реал" не намерен возвращать Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" может вернуть Роналду, но при одном условии
-
"Тамбов" отстранил от тренировок футболистов, подозреваемых в игре на ставках
-
Фонсека может сменить Семака в "Зените"
-
Возвращение Неймара, настоящие долги "Барсы", конфликт с Месси: что сказал Абидаль в откровенном интервью The Telegraph?
-
Соболев - лучший игрок РПЛ в марте
Лента новостей
-
Митрович смог повторить рекорд по количеству голов за сборную Сербии
-
Отец Черышева заявил, что Денис готов сыграть в следующем туре Ла Лиги
-
Госдума рассмотрит законопроект о регулировании деятельности спортивных агентов
-
В сборной Германии отменили тренировку из-за коронавируса
-
1
Почти 50% голов за сборную Дзюба забил командам с 100-го и ниже места в рейтинге ФИФА
-
УЕФА назначил арбитров на матч Россия - Словения
-
"Реал" может вернуть Роналду, но при одном условии
-
Определился фаворит в борьбе за защитника "Вильярреала" Торреса
-
Пять игроков могут летом покинуть "Арсенал"
-
Мостовой высказался о победе сборной России над Мальтой
-
Рязанцев не жалеет о переходе в "Зенит"
-
"Тамбов" отстранил от тренировок футболистов, подозреваемых в игре на ставках
-
Роналду потребует от "Ювентуса" усилить состав летом
-
Фонсека может сменить Семака в "Зените"
-
Диего Коста выбрал новый клуб
-
Возвращение Неймара, настоящие долги "Барсы", конфликт с Месси: что сказал Абидаль в откровенном интервью The Telegraph?
-
Сборная Мальты забила в пяти матчах подряд
-
Соболев - лучший игрок РПЛ в марте
-
Зинченко установил рекорд сборной Украины
-
"Бавария" нацелилась на форварда "Шальке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17