Роналду потребует от "Ювентуса" усилить состав летом

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду останется в туринском клубе на следующий сезон, сообщает Marca со ссылкой на итальянские СМИ.

По информации источника, португалец собирается отработать до конца свой контракт со "старой синьорой", однако у него есть одно условие.

Звёздный футболист рассчитывает на серьёзное усиление состава команды ближайшим летом, чтобы вернуться в гонку за трофеи.

36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 123 матча, забил 95 голов и сделал 22 ассиста.

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