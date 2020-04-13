Роналду потренировался с дочерью, использовав ее в качестве гантели

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Роналду потренировался с дочерью, использовав ее в качестве гантели

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, как он поддерживает форму в условиях карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

Форвард качал пресс, но в какой-то момент его стали отвлекать дети. Тогда португалец использовал дочь в качестве гантели.

"Детки, дайте папе поработать", - написал Роналду в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kids, let the Dad do his work ‍♂️❤️ #stayhome #stayactive

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду поздравил всех с Пасхой. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пожалуй, в этом тоже разница. Нельзя играть, как Лионель, но можно наследовать профессионализм Роналду. Тут как с Ибрагимовичем в «Милане». Очевидно, что когда в составе человек, который в 38 лет в крутой форме, то игроки иначе относятся к делу. Криштиану влиял на МЮ, «Реал» и «Ювентус», причем часто именно в плей-офф Лиги чемпионов. В этом турнире король, единоличный монарх. Роналду как личность, конечно же, пустоватый. Достаточно посмотреть документальный фильм о нем, чтобы понять, насколько далеко тот же безумный Марадона убежал по харизме и от Лионеля, и от Криштиану. А уж с Кройфом легендарную парочку можно не сравнивать – по уму небо и земля. Да, Криштиану – высокомерный и пафосный, это знают даже его вернейшие личные поклонники. Но Роналду не так уж плох, как принято считать. Особенно с теми, кого начал любить или уважать. Тот факт, что человек может быть добр к персоналу отелей или ресторанов, где отдыхает, о богатом мужчине обычно многое говорит. И трудовая этика у португальца феноменальная, чего о Месси не сказать – пешеходит не только потому, что физически уступает коллеге, но просто потому, что Лионель – лентяй. Как Роналду после ужина в зал не пойдет заниматься, а лучше поиграет с сыновьями на приставке. Они разные, поэтому у одного 65 голов в решающих матчах ЛЧ в составе трех разных клубов, а другой отличился 46 раз в идеальной некогда «Барселоне». Разница по голам в ключевых матчах формируется не за счет мастерства, не за счет соперников – трудные и легкие оппоненты были у обоих, а за счет характера.

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