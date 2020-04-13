Роналду потренировался с дочерью, использовав ее в качестве гантели

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, как он поддерживает форму в условиях карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

Форвард качал пресс, но в какой-то момент его стали отвлекать дети. Тогда португалец использовал дочь в качестве гантели.

"Детки, дайте папе поработать", - написал Роналду в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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