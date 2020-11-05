Роналду поучаствовал в 18 сезонах Лиги Чемпионов подряд. Это второй результат в истории

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду провёл первый матч в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов - против "Ференцвароша" (4:1).

Таким образом, звёздный португалец поучаствовал в 18 сезонах самого престижного еврокубкового турнира подряд.

Как сообщает Opta, по этому показателю Роналду занимает второе место в истории ЛЧ, уступая только Икеру Касильясу (20).

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