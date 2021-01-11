Роналду повторил абсолютный мировой рекорд

2 Теги криштиану роналдуювентус

Роналду повторил абсолютный мировой рекордНападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду смог отличиться в концовке встречи 17-го тура Серии А против "Сассуоло" (3:1). Этот гол стал 759-й гол в его футбольной карьере. Таким образом, португалец смог повторить мировой рекорд по количеству мячей, который был установлен чешским форвардом Йозефом Бицану. В период с 1931 по 1955 год Бицану забил 759 мячей.

Двумя турами ранее, в матче против "Удинезе", смог побить достижение Пеле, который в 812 официальных матчах забил 757 голов.

Всего в текущем сезоне Роналду выходил на поле в футболке "Ювентуса" 17 раз. На его счету 19 забитых мячей.

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Комментарии

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lesnovsky

Хе.. А теперь еще столько же... Тогда и настоящий рекорд Пеле побьешь... Тебе, гей, Пеле уже ответил на твой рекорд... Молчанием... В отличии от рекорда Месси... Сам придумывает рекорды - сам их и бьет... А... Еще сам себя лучшим назначает, вместе со своим агентом... Хе... 6 ЗМ и 6 ЗБ - вот это рекорд... Он и Пеле не снился.... Дуй дальше губы, нарцисс!!!... Хе-хе....

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