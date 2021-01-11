Роналду повторил абсолютный мировой рекорд

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду смог отличиться в концовке встречи 17-го тура Серии А против "Сассуоло" (3:1). Этот гол стал 759-й гол в его футбольной карьере. Таким образом, португалец смог повторить мировой рекорд по количеству мячей, который был установлен чешским форвардом Йозефом Бицану. В период с 1931 по 1955 год Бицану забил 759 мячей.

Двумя турами ранее, в матче против "Удинезе", смог побить достижение Пеле, который в 812 официальных матчах забил 757 голов.