Роналду повторил давний трюк Месси

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время тренировки ногой отправил мяч в баскетбольное кольцо.

"Легко, как тебе нравится", - говорится в официальном Twitter "Ювентуса".

As easy as you like, @Cristiano! pic.twitter.com/FABi8AWOqM