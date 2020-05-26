Роналду повторил давний трюк Месси
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время тренировки ногой отправил мяч в баскетбольное кольцо.
"Легко, как тебе нравится", - говорится в официальном Twitter "Ювентуса".
As easy as you like, @Cristiano! pic.twitter.com/FABi8AWOqM— JuventusFC (@juventusfcen) May 25, 2020
Стоит отметить, что несколько лет похожий трюк выполнил аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
When the trains alone. pic.twitter.com/6afSNH0Fey— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 12, 2020
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 32-летнего Месси 24 забитых мяча и 16 голевых передач в 31 поединке.
Не пропустите: Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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