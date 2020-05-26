Роналду повторил давний трюк Месси

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Роналду повторил давний трюк Месси

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время тренировки ногой отправил мяч в баскетбольное кольцо.

"Легко, как тебе нравится", - говорится в официальном Twitter "Ювентуса".

Стоит отметить, что несколько лет похожий трюк выполнил аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 32-летнего Месси 24 забитых мяча и 16 голевых передач в 31 поединке.

Не пропустите: Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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