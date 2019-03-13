Роналду повторил достижение Луиса Адриано

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду трижды поразил ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Таким образом, 34-летний португалец оформил второй хет-трик в играх с "матрасниками" в рамках самого престижного еврокубкового турнира.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Роналду - второй игрок в истории, оформивший два хет-трика в ЛЧ в ворота одной и той же команды.

Ранее подобное удавалось только Луису Адриано, который во время выступлений за "Шахтёр" дважды отгрузил по "трёшке" БАТЭ. Сейчас он защищает цвета московского "Спартака".

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