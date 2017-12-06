Роналду повторил достижение Месси

Теги криштиану роналдуреал мадридборуссия дортмундлионель месси

Роналду повторил достижение МессиФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду повторил достижение своего коллеги по амплуа из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Так, португальский бомбардир, отличившись голом в ворота дортмундской "Боруссии" в сегодняшнем матче, сравнялся с аргентинцем по количеству забитых мячей в рамках группового этапа Лиги Чемпионов - на счету обоих на текущую минуту значится по 60 результативных ударов.

Напомним, Зидан прокомментировал соперничество Роналду и Месси. | soccernews.ru

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