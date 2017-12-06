Роналду повторил достижение Месси

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду повторил достижение своего коллеги по амплуа из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Так, португальский бомбардир, отличившись голом в ворота дортмундской "Боруссии" в сегодняшнем матче, сравнялся с аргентинцем по количеству забитых мячей в рамках группового этапа Лиги Чемпионов - на счету обоих на текущую минуту значится по 60 результативных ударов.

Напомним, Зидан прокомментировал соперничество Роналду и Месси. | soccernews.ru