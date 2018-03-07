Роналду повторил достижение Ван Нистелроя

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Роналду повторил достижение Ван НистелрояФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду повторил достижение известного в прошлом голландского футболиста Руда Ван Нистелроя по количеству сыгранных игр подряд с забитыми мячами в Лиге Чемпионов.

После сегодняшнего гола португальца в ворота французского ПСЖ в активе обоих значится 9-матчевая результативная серия в ЛЧ. В них Ван Нистелрой отметился 12 результативными ударами, а действующий обладатель "Золотого мяча" - 14.

Напомним, Роналду забивает более 30-ти голов в каждом из девяти своих сезонов в "Реале". | soccernews.ru

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