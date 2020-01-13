Роналду повторил достижение Йона Хансена, установленное в 50-х годах прошлого века

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Роналду повторил достижение Йона Хансена, установленное в 50-х годах прошлого века

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает демонстрировать высокий уровень результативности.

В матче 19-го тура Серии А против "Ромы" португалец забил победный гол, который стал для него 14-м в текущем чемпионате.

Таким образом, 34-летний форвард повторил достижение датчанина Йона Хансена, установленное в начале 50-х годов XX века.

Только эти двое сумели забить в составе "Ювентуса" не менее 14 мячей в первом круге Серии А в двух сезонах подряд.

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