Роналду повторил достижение Йона Хансена, установленное в 50-х годах прошлого века
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает демонстрировать высокий уровень результативности.
В матче 19-го тура Серии А против "Ромы" португалец забил победный гол, который стал для него 14-м в текущем чемпионате.
Таким образом, 34-летний форвард повторил достижение датчанина Йона Хансена, установленное в начале 50-х годов XX века.
Только эти двое сумели забить в составе "Ювентуса" не менее 14 мячей в первом круге Серии А в двух сезонах подряд.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Торино
|19
|27
|8
|Хеллас Верона
|18
|25
|9
|Парма
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12