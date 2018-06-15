Роналду повторил европейский рекорд по голам за сборную

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Испании.

Теперь в активе 33-летнего футболиста 84 гола в составе национальной команды. Таким образом, он повторил европейский рекорд по голам за сборную, который принадлежит легендарному Ференцу Пушкашу.

Что касается мирового рекорда, то его автором является экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи, на счету которого 109 мячей.

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