Роналду повторил личный рекорд

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду повторил свой личный рекорд, сообщает Opta.

По информации статистического портала, 33-летний португалец, отличившись во вчерашнем матче с "Атлетиком", довёл свою голевую серию до 12 игр подряд. Ранее ему удавалось подобное в сезоне 2014/15.

Стоит отметить, что в этих 12 матчах Роналду забил 22 гола. | http://soccernews.ru