Роналду повторил личный рекорд

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Роналду повторил личный рекорд

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду повторил свой личный рекорд, сообщает Opta.

По информации статистического портала, 33-летний португалец, отличившись во вчерашнем матче с "Атлетиком", довёл свою голевую серию до 12 игр подряд. Ранее ему удавалось подобное в сезоне 2014/15. 

Стоит отметить, что в этих 12 матчах Роналду забил 22 гола. | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 33 65
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 33 51
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