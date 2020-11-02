Роналду повторил личный рекорд результативности

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Роналду повторил личный рекорд результативности

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился 5 раз в 3 матчах текущего розыгрыша Серии А.

Как сообщает Gracenote Live, это повторение личного рекорда португальца по числу голов в трёх первых для него играх чемпионата.

Ранее звёздному футболисту удавалось подобное в сезонах 2014/15 и 2015/16, когда он защищал цвета мадридского "Реала".

Напомним, что 35-летний Роналду оформил дубль в воскресном матче со "Специей", который стал для него первым после выздоровления от коронавируса.

Не пропустите: Роналду второй раз в карьере сделал дубль после выхода на замену. | http://soccernews.ru
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