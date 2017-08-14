Роналду повторил празднование гола Месси

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду во вчерашнем матче против каталонской "Барселоны" за Суперкубок Испании повторил празднование гола, которое в прошлом сезоне на "Сантьяго Бернабеу" продемонстрировал ведущий бомбардир "сине-гранатовых" Лионель Месси.

Напомним, такой жест стоил португальцу предупреждения, которое впоследствии оказалось роковым для него.

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