Роналду повторил рекорд Дель Пьеро и Реброва в Лиге Чемпионов

В матче пятого тура группового турнира Лиги Чемпионов "Реал" играет против АПОЭЛ.

Дублем в этом поединке отметился португальский нападающий королевского клуба Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что форвард забивает голы во всех пяти стартовых играх группового этапа. Раньше подобное достижение покорялось Алессандро Дель Пьеро "Ювентус" в сезоне 1995/96 и Сергею Реброву в составе киевского "Динамо" в сезоне-1997/98).

В нынешнем сезоне 32-летний Роналду забил уже восемь мячей в Лиге чемпионов и является лучшим бомбардиром турнира.

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