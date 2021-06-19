Роналду повторил рекорд Клозе

Фото: твиттер УЕФА

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом в игре Евро-2020 против Германии.

36-летний португалец забил 12-й гол на Чемпионатах Европы. Считая с голами на чемпионатах мира у Роналду 19 голов (12+7).

Таким образом, Роналду повторил достижение экс-игрока сборной Германии Мирослава Клозе, который забил также 19 голов (16 в матчах чемпионатов мира и три на играх Евро).

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