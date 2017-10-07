Роналду повторил рекорд Левандовски

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота Андорры в матче квалификации ЧМ-2018.

Таким образом, 32-летний футболист повторил рекорд форварда сборной Польши Роберта Левандовски по числу голов в одном европейском отборочном цикле к Чемпионату Мира.

В активе Роналду и Левандовски по 15 мячей. | http://soccernews.ru