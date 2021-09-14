Роналду повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду повторил рекорд по числу команд, которым он забивал голы в матчах Лиги Чемпионов.

В матче 1-го тура группового этапа форвард забил в ворота "Янг Бойз". Швейцарский клуб стал для португальца 36-м, которому он забивал в матчах Лиги Чемпионов. По этому показателю Роналду догнал нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в последние дни летнего трансферного окна из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

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