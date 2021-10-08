Роналду повторил рекорд Руни в "Манчестер Юнайтед"

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Роналду повторил рекорд Руни в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в пятый раз в карьере стал игроком месяца в английской Премьер-лиге.

По этому показателю португалец сравнялся с рекордсменом клуба Уэйном Руни.

Роналду выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, а прошедшим летом вернулся в команду.

Руни защищал цвета "красных дьяволов" с 2004 по 2017 год.

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