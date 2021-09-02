Роналду повторил рекорд Серхио Рамоса

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард Криштиану Роналду отметился сразу двумя рекордами по итогам матча 4-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Португалии и Ирландии (2:1).

Ранее уже сообщалось, что новичок "Манчестер Юнайтед" стал лучшим бомбардиром в истории футбола на уровне национальных команд со 111 голами.

Кроме того, португалец повторил достижение испанского защитника Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные. В активе обоих по 180 игр.

Мировым рекордсменом по данному показателю является малайзиец Со Чин Аун, проведший 195 встреч.

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