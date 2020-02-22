Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд

3 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил в 11-м матче подряд, повторив рекорд Серии А.

Ранее такого результата удавалось добиться Габриэлю Батистуте (1994 год, "Фиорентина") и Фабио Квальярелле (2018-2019, "Сампдория").

Португалец отметился голом в матче 25-го тура чемпионата Италии СПАЛ - "Ювентус", забив на 39-й минуте.

Если в следующем туре Роналду забьет, он побьет этот рекорд.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сильно! В отличии от Лео, португалец не боится выходить из зоны комфорта и может быть лидером любой команды. Гном же может только в Барсе в тепличных условиях забивать грозному Эйбару в 1 из 5 матчей - в этом вся разница! Ну и конечно же подставлять свою команду в ЛЧ и сборную на Копе, для днаря Лео - норма! Visca el Barca!

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