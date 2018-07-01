Роналду повторил рекорд Швайнштайгера

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая.

Таким образом, как сообщает Opta, 33-летний бомбардир повторил рекорд по количеству проведённых игр на Чемпионатах Мира и Европы.

В активе Роналду 38 таких матчей, столько же на счету экс-полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера.

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