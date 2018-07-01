Роналду повторил рекорд Швайнштайгера
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая.
Таким образом, как сообщает Opta, 33-летний бомбардир повторил рекорд по количеству проведённых игр на Чемпионатах Мира и Европы.
В активе Роналду 38 таких матчей, столько же на счету экс-полузащитника сборной Германии Бастиана Швайнштайгера.
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|1
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|3
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|Албания
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|Румыния
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|Группа B
|М
|О
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|3
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|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
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|4
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|3
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|Польша
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|3
|0
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|2
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|3
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|Чехия
|3
|1
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|6
|2
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|3
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|4
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|3
|1
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|Исландия
|3
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|3
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